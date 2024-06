Résultat des législatives à Brunoy : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - Quelles sont les options de reports du score Nupes à Brunoy ?

La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, a des chances d'en attirer une part. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann avait obtenu 16,41% à Brunoy pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 11,96% de Manon Aubry (LFI), les 6,48% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,81% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total tournant autour des 34% sur place. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Brunoy, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 28,19% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une somme à compléter enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt (23,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,54% pour Yannick Jadot, 1,97% pour Fabien Roussel et 1,64% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné comme très proche de la majorité présidentielle dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?