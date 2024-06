Résultat des législatives à Brussieu : l'élection 2024 en direct

L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait fini en tête avec 30,37% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Brussieu. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,67% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,98%. Brussieu n'avait qu'une quatrième place à offrir à Yannick Jadot, avec seulement 6,61% des voix. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,14% contre 53,86%.

Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un enseignement clé au moment des élections qui se jouent. Il n'y avait pas de candidature RN aux législatives à Brussieu en 2022, où c'est Thomas Gassilloud (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui s'imposait au premier tour, avec 31,47%, la commune votant pour la 10ème circonscription du Rhône. Thomas Gassilloud terminait en tête en revanche avec l'étiquette La République en Marche au second tour dans la localité, avec 54,34%.

11:02 - Brussieu : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Dans la ville de Brussieu, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 41% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,67%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (75,24%) souligne l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (84,73%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 478 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,21%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (3,58%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Brussieu mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,96% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.