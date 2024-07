Résultat des législatives 2024 à Bessenay (69690) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire a fait progresser la gauche à Bessenay La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant éclaté, que choisiront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question devrait marquer ce 2e tour. Premier indice : l'attelage a glané 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. La réserve de voix apparaît déjà comme importante : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Bessenay, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 30,23% des votes dans la commune. Une progression en comparaison des 26,92% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Un Rassemblement national victorieux à Bessenay il y a une semaine L'évolution du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Le Rassemblement national est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi anticiper une nouvelle poussée à Bessenay ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - À Bessenay, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera en conséquence très scruté. Le RN peut-il gagner cette fois à Bessenay, contrairement à 2022 ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis en revanche dans la commune de Bessenay il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 15,98% au premier tour, contre 26,92% pour Cécile Bulin (Nouvelle union populaire écologique et sociale). A l'issue du second round,c'est en revanche Nathalie Serre (Les Républicains) qui va glaner le plus de voix, avec 50,15% sur la seule circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,85%.

20:05 - Nouvelle offensive pour le RN à Bessenay ce dimanche ? Au soir du premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin, les citoyens de Bessenay ont préféré Jonathan Gery (Rassemblement National), qui a enregistré 30,47% des bulletins de vote. En 2e place, Anne Reymbaut (Union de la gauche) récupérait 30,23%. Nathalie Serre (Les Républicains) recevait 20,78% des électeurs. C'est aussi Jonathan Gery qui arrivait sur la première marche dans la 8ème circonscription du Rhône dans son ensemble, avec cette fois 33,46%, devant Anne Reymbaut avec 22,75% et Dominique Despras avec 21,18%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Bessenay ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est également nécessaire d'observer les résultats des derniers scrutins électoraux. Dimanche dernier, 78,93% des électeurs de Bessenay ont fait le déplacement au 1er tour des législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, sur les 1 680 inscrits sur les listes électorales à Bessenay, 63,04% étaient allés voter. La participation était de 59,74% il y a cinq ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle représentait 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - L'abstention à Bessenay va-t-elle augmenter à l'occasion du 2e tour des législatives ? Ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des législatives à Bessenay, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la commune, 21,07% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 représentait 42,72% au premier tour et 54,32% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 14,32% dans la commune, à comparer avec une abstention de 21,12% au second tour. Les appels à faire "barrage" au RN seraient de nature à avoir un impact sur les choix que feront les électeurs de Bessenay.

17:29 - Élections législatives à Bessenay : un éclairage démographique Comment la population de Bessenay peut-elle peser sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,58% et une densité de population de 161 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2500,31 euros/mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 968 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,10%) révèle des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,96%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bessenay mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,55% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.