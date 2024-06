Résultat des législatives à Bruz : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche à Bruz ? Une autre incertitude qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Raphaël Glucksmann avait glané 20,68% à Bruz pour ce tour unique des européennes. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 37% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (7,45%), de Marie Toussaint (8,98%) ou encore de Léon Deffontaine (2,05%). La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Bruz, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 29,52% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une percée à affiner enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par le RN à Bruz Alors que retenir de cette combinaison de données ? Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont affiché plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà glané 8 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN arrive à près de 19% ou plus à Bruz ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bruz à contre-courant lors des élections du 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler d'autant plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Même si tous les secteurs ne sont pas touchés au même niveau. C'est Raphaël Glucksmann qui l'a en effet emporté à Bruz lors des récentes européennes, avec 20,68% des voix. La liste devançait alors celle de Valérie Hayer avec 19,76% dans la cité. Jordan Bardella échouait troisième, avec 19,67%.

14:32 - Bruz avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle Le scrutin présidentiel est sans doute la principale clé pour juger une tendance politique locale. Bruz avait accordé à Marine Le Pen 13,46% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé cette fois la représentante de l'extrême droite avec 38,2% et 19,95% des suffrages. Et La patronne du RN s'inclinait face au président sortant au second tour avec 24,07% contre 75,93%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc présidentiel la dernière fois Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un élément clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Bruz, obtenant 11,4% des suffrages sur place, contre 38,50% pour Hind Saoud (LREM). Le second tour restera sur cette partition, le parti voyant également le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle finir gagnant.

11:02 - Élections législatives à Bruz : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Bruz, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 10,03% et une densité de population de 600 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (20,63%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 6 980 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,45%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,48%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 11,27% à Bruz, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Bruz : scrutin en cours Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des scrutins électoraux passés ? Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, 43,53% des électeurs de Bruz avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 46,59% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,97% au premier tour et seulement 47,44% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Bruz ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.