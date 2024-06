En direct

19:48 - Un résultat aux législatives entre 25% et 27% à Bubry pour le Nouveau Front populaire ? L'autre incertitude de ces élections législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Raphaël Glucksmann avait glané 13,44% à Bubry il y a quelques jours. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 25% sur place. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Bubry, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 27,45% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,05% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,67% pour Yannick Jadot, 2,16% pour Fabien Roussel et 1,73% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Un Rassemblement national en progression à Bubry à 20 jours des législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. En analysant rapidement la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections au niveau national, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN devrait se situer à environ 34% à Bubry. Un verdict qui semble logique compte tenu des électeurs également conquis par le parti dans la zone en 5 ans : une hausse de 6 points qui peut encore grimper.

15:31 - Un avantage du RN à Bubry début juin Regarder un peu moins loin en arrière semble encore plus pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Bubry, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, cumulant 35,81% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 13,44% et Valérie Hayer à 13,23%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Bubry au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection présidentielle qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 27,39% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Bubry. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,24% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,05%. L'échec était plus fort encore pour Jean Lassalle, avec 6,04% des suffrages pour sa part. Avec 47,26%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,74%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Le nombre de votes du RN sera scruté à la loupe au niveau local pour ces élections. Au premier tour des législatives 2022, Bubry, couverte par la 6ème circonscription du Morbihan, verra le binôme La République en Marche s'imposer avec 29,28%, alors que le RN restera derrière à 26,05%. Le second tour sera à l'avenant, le parti laissant également le binôme LREM gagner le scrutin.

11:02 - Analyse socio-économique de Bubry : perspectives électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Bubry mettent en lumière des tendances claires qui pourraient influer sur les résultats des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,76% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 34 hab par km² et 39,09% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le taux d'agriculteurs, qui représente 7,82%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,40%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,69%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bubry mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 39,02% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Bubry ? Au fil des consultations démocratiques précédentes, les 2 325 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, 54,21% des personnes en âge de voter à Bubry avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 54,26% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,72% au premier tour et seulement 50,88% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Bubry cette année ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, presque un record pour des législatives.