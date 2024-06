Résultat des législatives à Cajarc : l'élection 2024 en direct

Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Cajarc en 2022, lors des élections du Parlement, avec 11,17% au premier tour, contre 31,82% pour Huguette Tiegna (La République en Marche), Cajarc votant pour la 2ème circonscription du Lot. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés La République en Marche avec 36,31% contre 42,33% pour les vainqueurs. Huguette Tiegna conservait donc son avance sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Cajarc aux législatives

Quel portrait faire de Cajarc, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 976 logements pour 1 119 habitants, la densité de la ville est de 45 habitants par km². Ses 136 entreprises démontrent une économie favorable. Dans le village, 12,35% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 17,99% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 43,51% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 59,09% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 520,35 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Cajarc, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.