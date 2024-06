Résultat des législatives à Calais : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Calais, quels peuvent être les reports des voix de gauche ? La Nupes faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien récupérera le Front populaire ? La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Calais, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,21% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 7,45% à Calais. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 19% sur place.

18:42 - 9 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Calais Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Calais entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 39% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Calais début juin ? Le score de celui ou celle qui a gagné les dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les mémoires ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Calais, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, l'a emporté, récoltant 50,73% des voix devant Valérie Hayer à 10,21% et Raphaël Glucksmann à 7,45%.

14:32 - 39,65% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Calais L'inclinaison des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans les résultats de la présidentielle. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Calais pendant la présidentielle 2022 avec un score de 39,65% dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,13% et 19,8% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 5,54% des suffrages. En finale deux semaines plus tard, c'est encore Marine Le Pen qui l'emportait à Calais avec 61,66%, devant Emmanuel Macron à 38,34%.

12:32 - Quel résultat à Calais pour le Rassemblement national aux législatives ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera le grand sujet localement pour cette élection du Parlement. Le RN parvenait en pôle position à Calais lors des législatives de 2022. C'est en effet Marc de Fleurian qui se plaçait en tête au premier tour avec 31,73% dans la commune, qui faisait partie de la 7ème circonscription du Pas-de-Calais. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Pierre-Henri Dumont (Les Républicains) chez les électeurs avec 51,12%.

11:02 - Les données démographiques de Calais révèlent les tendances électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Calais foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 67 380 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 374 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 17 654 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 18,01% des résidents sont des enfants, et 7,08% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. La population étrangère de 2 175 personnes (3,22%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 612 €/an, la commune affiche un taux de chômage de 25,02%, révélant une situation économique précaire. À Calais, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Calais : étude du taux de participation aux précédentes élections législatives Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des derniers scrutins électoraux ? Pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 59,6% au niveau de Calais (Pas-de-Calais). Le taux d'abstention était de 54,52% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 63,46% au premier tour et seulement 64,7% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Calais ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour.