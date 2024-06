Résultat des législatives à Calan : l'élection 2024 en direct

A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors de ces législatives2024 sera très scruté. Aux législatives en 2022 à Calan, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 27,97% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 29,07% pour Jean-Michel Jacques (Ensemble !) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM (51,27%). Jean-Michel Jacques remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Calan façonne les résultats électoraux ?

Dans les rues de Calan, le scrutin est en cours. Dotée de 509 logements pour 1 257 habitants, la densité de la ville est de 93 hab/km². Ses 56 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 361 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (90,96%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,76% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 56,51% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2016,97 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Calan, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.