Résultat des législatives à Came : l'élection 2024 en direct

En direct

14:25 - Came : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Came mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient peser sur le résultat des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,15%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (82,25%) met en relief le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 7,61%, montre que l'agriculture reste une composante significative du tissu socio-économique de la commune. Le nombre de familles monoparentales (8,75%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,64%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Came mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,8% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Came À Came (64520), le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter un facteur essentiel du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 53,92% au premier tour. Au second tour, 51,08% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Came ? Pour mémoire, au niveau du pays, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c'était presque un record. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 82,95% dans la localité, à comparer avec un taux de participation de 81,06% au second tour, soit 599 personnes.