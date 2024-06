Résultat des législatives à Cancon : l'élection 2024 en direct

En direct

14:52 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des législatives 2022 à Cancon Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Le RN se hissait en première position à Cancon au début des élections législatives 2022. C'est en effet Annick Cousin qui arrivait en tête au premier tour avec 31,60% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription du Lot-et-Garonne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 64,44%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 35,56%.

11:02 - Élections à Cancon : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de Cancon peut-elle influencer le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 55 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 18,82%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (67,6%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 475 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,06% et d'une population étrangère de 7,65% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Cancon mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 43,99% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Cancon Ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Cancon (47290), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 48,59% au premier tour. Au second tour, 49,24% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Cancon cette année ? Pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,77% des votants de la ville, à comparer avec une abstention de 22,66% au second tour. Les études rapportent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives ?