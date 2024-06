En direct

19:48 - À Cantenay-Épinard, qui va récupérer le vote Nupes ? La Nupes, qui a fait long feu, va-t-elle voir son score aller directement vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Cantenay-Épinard, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,67% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé comme très proche de l'alliance macroniste par les sondeurs ? Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 18,05% à Cantenay-Épinard. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce dimanche soir, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 34% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'extrême droite a largement gagné du terrain à Cantenay-Épinard Difficile de mettre en perspective cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais quelques grandes directions se dégagent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été récupérés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la victoire de Bardella à Cantenay-Épinard Se pencher sur la dernière expérience électorale peut aussi sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste Bardella qui l'a emporté aux européennes il y a trois semaines à Cantenay-Épinard, avec 22,98% des électeurs devant la liste de Valérie Hayer avec 22,42%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 18,05%.

14:32 - 40,32% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Cantenay-Épinard C'est sans doute le choix du président de la République qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Cantenay-Épinard lors du premier tour de la présidentielle avec 40,32%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 17,18%. Cantenay-Épinard n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 15,14% et 7,93% des voix. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 25,84% contre 74,16%.

12:32 - Quel score à Cantenay-Épinard pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 ? Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Cantenay-Épinard il y a deux ans, lors des législatives, avec 15,18% au premier tour, contre 42,16% pour Philippe Bolo (LREM), Cantenay-Épinard faisant partie de la 7ème circonscription du Maine-et-Loire. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti laissant également le binôme LREM remporter le scrutin.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Cantenay-Épinard Quel portrait faire de Cantenay-Épinard, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 986 logements pour 2 380 habitants, la densité de la ville est de 131 habitants/km². L'existence de 170 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 24,98% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 42,94% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 43,62% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 328,39 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. Pour conclure, Cantenay-Épinard incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Cantenay-Épinard Comment ont voté les habitants de cette ville lors des dernières élections ? Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 57,28% au niveau de Cantenay-Épinard, contre un taux de participation de 53,98% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,44% au premier tour. Au second tour, 51,06% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Cantenay-Épinard cette année ? Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c'était presque un record.