En direct

14:52 - Un premier tour qui avait souri au clan macroniste la dernière fois Le résultat du plus récent scrutin législatif est un enseignement clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Capdenac, grappillant 13,39% des voix sur place, contre 25,79% pour Huguette Tiegna (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents étiquetés Nupes avec 34,70% contre 41,07% pour les vainqueurs. Mais c'est Thierry Grossemy (Nupes) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Capdenac Quel portrait faire de Capdenac, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 685 logements pour 1 091 habitants, la densité de la ville est de 100 habitants par km². Avec 76 entreprises, Capdenac offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 12,68% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 42,18% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 33,14% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 483,10 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Capdenac contribue à préparer l'avenir de la France.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Capdenac : scrutin en cours À Capdenac (46100), le niveau d'abstention sera immanquablement un critère fort des législatives. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 44,86% au premier tour. Au deuxième tour, 46,37% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 20,85% au niveau de la localité, contre une abstention de 24,97% au deuxième tour. L'inflation dans le pays pourrait en effet avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Capdenac.