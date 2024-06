En direct

19:49 - Une fourchette de 28% à 33% pour le Nouveau Front populaire à Carpiquet L'autre source de doute de ces élections législatives est celle du poids de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait atteint 13,31% à Carpiquet début juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 28% sur place. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Carpiquet, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 33,55% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une poussée à comparer enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt (22,83% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,91% pour Yannick Jadot, 2,32% pour Fabien Roussel et 2,03% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec la majorité dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - Jusqu'où peut aller le RN lors des législatives à Carpiquet ? Alors que déduire de cet ensemble de données ? La progression du RN se montre déjà forte à Carpiquet entre le score de Jordan Bardella en 2019 (24,88%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (31,29%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au RN une progression de près de quinze points en comparaison des législatives 2022 dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Carpiquet dans la moyenne française concernant Bardella le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus avisé encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a dominé les élections européennes à Carpiquet. Ladite liste a convaincu 31,29% des suffrages, soit 388 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 17,66% et Raphaël Glucksmann à 13,31%.

14:32 - 27,58% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Carpiquet Carpiquet avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 24,16%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 27,58% des voix. Carpiquet n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 22,83% et 5,91% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 40,66% contre 59,34%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Carpiquet Le nombre de votes du Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour cette élection législative à l'échelle locale, comme au niveau national. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Carpiquet, grattant 19,42% des suffrages sur place, contre 33,55% pour Emma Fourreau (Nupes). Sur la commune de Carpiquet, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera préférée au moment du second tour, achevant l'échec du parti d'extrême droite. Une victoire, donc, pour Emma Fourreau dans la localité.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Carpiquet Dans la ville de Carpiquet, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,66%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 433 €/an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 130 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,68%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,37%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 7,42% à Carpiquet, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Les législatives commencent à Carpiquet : l'abstention en question L'une des clés des législatives 2024 sera incontestablement l'abstention à Carpiquet. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 52,19% au premier tour et seulement 51,89% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Carpiquet pour les élections législatives 2024 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 81,07% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 82,79% au premier tour, c'est-à-dire 1 761 personnes.