Résultat des législatives à Carrières-sous-Poissy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Carrières-sous-Poissy, que vont trancher les électeurs de l'ancienne Nupes ? Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui a émergé en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 12,12% à Carrières-sous-Poissy. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 28,46% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,93% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,75% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul tournant autour des 45% sur place. Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Carrières-sous-Poissy, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 40,65% des votes dans la localité. Une percée à comparer enfin avec les 44% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national à Carrières-sous-Poissy, un favori aux législatives ? Difficile de trouver un sens à cette avalanche de chiffres. Mais quelques lignes directrices se distinguent… La progression du RN est déjà solide à Carrières-sous-Poissy entre le score de Jordan Bardella en 2019 (17,1%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (21,71%), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs donnant plutôt au RN une progression d'environ 15 points par rapport aux élections de 2022 dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - L'exception Carrières-sous-Poissy lors des élections du 9 juin Bien des choses ont bougé depuis ces élections. Même si le raz de marée n'a pas touché toutes les communes. Avec un score de 21,71% en effet, Jordan Bardella a été devancé lors des élections du Parlement européen de juin à Carrières-sous-Poissy par la liste emmenée par Manon Aubry avec 28,46% des voix exprimées.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen à Carrières-sous-Poissy lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection du président de la République. Avec 14,01%, c'est un trop faible résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Carrières-sous-Poissy au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La cheffe de file du RN était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 39,48% et 27,24% des suffrages. Et La patronne du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 27,86% contre 72,14%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Carrières-sous-Poissy ? Au niveau local, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors de ces législatives sera très commenté. Le RN ratait complètement la première marche à Carrières-sous-Poissy il y a deux ans, lors des législatives, avec 11,43% au premier tour, contre 40,65% pour Mélinda Sauger (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Carrières-sous-Poissy votant pour la 6ème circonscription des Yvelines. Sur la commune de Carrières-sous-Poissy, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera désignée au cours du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste. Une victoire, donc, pour Mélinda Sauger dans la localité.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Carrières-sous-Poissy Quelle influence la population de Carrières-sous-Poissy exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 12,83% et une densité de population de 2219 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (73,2%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 3 883 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 18,71% et d'une population immigrée de 24,49% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Carrières-sous-Poissy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,37% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Taux d'abstention aux dernières élections législatives à Carrières-sous-Poissy : les chiffres clés Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Carrières-sous-Poissy, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des familles combinée avec les inquiétudes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, sont de nature à pousser les habitants de Carrières-sous-Poissy à s'intéresser plus fortement à l'élection. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 28,19% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 34,49% au deuxième tour. Pour comparer, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 60,52% au premier tour et seulement 60,04% au second tour. Quel député succédera à Mélinda Sauger dans la 6ème circonscription des Yvelines ?