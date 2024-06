Résultat des législatives à Carrières-sur-Seine : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Carrières-sur-Seine, que vont trancher les supporters de la gauche ? Une autre interrogation qui entoure ces législatives sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition de Mélenchon. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 17,43% à Carrières-sur-Seine. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 11,52% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 8,15% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,31% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme tournant autour des 37% sur place. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Carrières-sur-Seine, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 27,74% des votes dans la localité. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Carrières-sur-Seine avant les législatives Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais quelques lignes directrices se dégagent… La progression du RN se montre déjà puissante à Carrières-sur-Seine entre le score de Jordan Bardella en 2019 (10,11%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (17,26%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - La particularité Carrières-sur-Seine lors des élections européennes Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella a été battu en effet aux élections européennes à Carrières-sur-Seine. La tête de liste RN s'est classé troisième, avec 17,26%, en retrait par rapport à Valérie Hayer avec 20,84% et Raphaël Glucksmann avec 17,43%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Carrières-sur-Seine en 2022 ? La typologie politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. Performance notable : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour plus de votes aux législatives il y a deux ans à Carrières-sur-Seine que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle, puisqu'elle avait rassemblé 10,58% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 40,2%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 21,4% et Marine Le Pen avec 10,58%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 21,99% contre 78,01%).

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indicateur clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Carrières-sur-Seine il y a deux ans, lors des législatives, avec 9,89% au premier tour, contre 42,46% pour Marie Lebec (LREM), Carrières-sur-Seine étant partie intégrante de la 4ème circonscription des Yvelines. A l'issue du second tour, c'est encore Marie Lebec qui va cumuler le plus de votes, avec 62,86% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Carrières-sur-Seine : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Au cœur de la campagne électorale législative, Carrières-sur-Seine est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 42,27% de cadres supérieurs pour 15 038 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 302 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 799 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (76,46%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Carrières-sur-Seine forme une communauté diversifiée, avec ses 1 639 résidents étrangers, soit 10,84% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, 54,0% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1081,86 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Carrières-sur-Seine, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Taux d'abstention aux dernières élections législatives à Carrières-sur-Seine : les tendances L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera l'ampleur de l'abstention à Carrières-sur-Seine. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 44,69% au premier tour et seulement 46,24% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Carrières-sur-Seine ? En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. Pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 23,71% au niveau de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 19,23% au premier tour.