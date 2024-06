Résultat des législatives à Carros : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Carros pour ces élections législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 21,8% des bulletins dans la commune. La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 7,47% à Carros début juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 11,82% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,45% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,61% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul de 22% cette fois.

18:42 - Qui peut vaincre le RN à Carros ? Difficile de résumer clairement cette avalanche de résultats. Mais des indices apparaissent… L'étiquette Rassemblement national pourrait atteindre près de 40% à Carros lors du premier tour de ces législatives si la tendance décrite par le scrutin européen du 9 juin se confirme localement. Le RN est même crédité de 30 à 35% des voix dans le pays, soit quinze points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est expéditif, mais logique compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Rien qu'entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la commune.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 44,36% à Carros début juin Se retourner sur le dernier vote en date apparaît aussi comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a fini première des européennes à Carros. Le bulletin attirait 44,36% des suffrages, face à Manon Aubry à 11,82% et Valérie Hayer à 9,12%.

14:32 - 32,91% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Carros La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. La commune de Carros avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle 2022. La figure du RN l'emportait avec 32,91% au premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 21,65% et 18,57% des voix. Carros n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 11,37% des voix pour sa part. Pour le 2e tour deux semaines plus tard, c'est encore la leader de l'ancien Front national qui l'emportait à Carros avec 58,07%, devant Emmanuel Macron à 41,93%.

12:32 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Carros ? Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Carros il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Lionel Tivoli devant ses concurrents au premier tour, avec 29,92% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription des Alpes-Maritimes. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 57,76%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,24%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Carros : ce qu'il faut retenir Les données démographiques et socio-économiques de Carros mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'impacter le résultat des législatives. Avec 38% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,28%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 238 € par an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 4 015 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,46% et d'une population immigrée de 12,44% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Carros mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,28% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Carros Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? Début juin, durant les européennes, le taux d'abstention s'élevait à 47,24% des inscrits sur les listes électorales de Carros. Le taux d'abstention était de 48,44% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,28% au premier tour et seulement 58,46% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.