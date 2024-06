Résultat des législatives à Castelsarrasin : premiers chiffres de l'élection 2024

L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? Le jour du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 16,23% des bulletins dans la localité. Aux européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 10,47% à Castelsarrasin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (5,57%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (1,94%) et enfin de Léon Deffontaine (3,42%) le 9 juin. Autrement dit un total de 19% sur place.

Alors que déduire de cette masse de données ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il y a donc des raisons de penser que le RN termine à près de 42% ou plus à Castelsarrasin ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il convient d'analyser de près. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Si on se penche sur le détail, 2153 électeurs de Castelsarrasin se sont en effet tournés vers le RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a convaincu ainsi 46,88% des voix contre Raphaël Glucksmann à 10,47% et Valérie Hayer à 9,86%.

La présidentielle est probablement la référence pour juger une préférence politique locale. L'élection du président de la République avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à Castelsarrasin. Marine Le Pen prenait la tête avec 35,78% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,42% et 15,68% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 7,73% des voix. La patronne du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la ville avec 57,09%, devant Emmanuel Macron à 42,91%.

Le résultat des élections législatives au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Le RN réalisait un très gros démarrage à Castelsarrasin il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne, c'est Marine Hamelet qui arrivait en tête au premier tour avec 34,90%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 56,77%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,23%.

Castelsarrasin aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Castelsarrasin foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 14 178 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 863 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (77,86%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 894 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1993,59 €/mois, la ville affiche un taux de chômage de 16,29%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Castelsarrasin incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.