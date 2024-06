Résultat des législatives à Castillonnès : l'élection 2024 en direct

En direct

14:52 - Quel résultat à Castillonnès pour Ensemble au premier tour ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indice précieux au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Castillonnès, le RN terminait à la deuxième place, 21,96% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 24,78% pour Olivier Damaisin (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il culminait pourtant à 57,07% des voix, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (42,93%). C'est donc Annick Cousin chez les lepénistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Élections législatives à Castillonnès : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Castillonnès comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 364 habitants répartis dans 880 logements, ce bourg présente une densité de 74 habitants/km². Avec 144 entreprises, Castillonnès est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (63,18%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 31,21% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 27,91% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 503,18 €, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. En résumé, à Castillonnès, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Castillonnès Le taux d'abstention sera immanquablement l'un des facteurs clés du scrutin législatif 2024 à Castillonnès (47330). Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 atteignait 51,93% au premier tour et seulement 52,59% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Castillonnès ? Pour rappel, au niveau national, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c'était presque un record. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 77,24% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,66% au deuxième tour, ce qui représentait 693 personnes.