Résultat des législatives à Cayenne : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - Que vont trancher les supporters de gauche à Cayenne ? L'autre question de ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait cumulé 10,9% à Cayenne pour ce tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 38% sur place. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes par ailleurs lors des législatives 2022 à Cayenne. C'est un binôme Régionaliste qui l'emportait au premier tour, avec 47,00% des voix. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est Jean-Victor Castor (Régionaliste ) Régionaliste qui l'emportait.

18:42 - Cayenne fait partie des rares zones où le Rassemblement national na pas avancé Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de données. Mais des indices apparaissent… Parmi les enseignements saillants, on remarque que Cayenne compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre les européennes de 2019 et celles qui viennent d'avoir lieu en 2024, Jordan Bardella enregistrant en effet 25,43% lors du rendez-vous européen du 9 juin contre 29,63% il y a cinq ans. Une situation qui tranche avec ce que l'on a observé à l'échelle de la France, avec un peu plus de 8 points ajoutés pour le RN entre les deux scrutins.

15:31 - 25,43% pour Jordan Bardella à Cayenne début juin Revenir quelques semaines en arrière semble encore plus avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Cayenne, avec 25,43%. Le mouvement nationaliste doublait alors Manon Aubry à 19,63% et Raphaël Glucksmann à 10,9%.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Cayenne ? Il faut retenir que le RN avait fait au premier tour plus de voix aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait accumulé 18,72% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 52,01%, suivi donc de Marine Le Pen avec 18,72% et Emmanuel Macron avec 12,47%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 65,49% contre 34,51%).

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Cayenne ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera la clé du scrutin pour ces législative 2024 localement. En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Cayenne, grappillant 4,48% des voix sur place, contre 47,00% pour Yvane Goua (Régionaliste). Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Cayenne : démographie, élections et stratégies politiques A mi-chemin des législatives, Cayenne foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 63 468 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 7 370 entreprises, Cayenne offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (52,47%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 27 190 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 34,86%, contribue à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 281 € par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 30,87%, synonyme d'une situation économique précaire. À Cayenne, où la jeunesse représente 51% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Cayenne Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Au moment des dernières européennes, 8,91% des personnes aptes à participer à une élection à Cayenne avaient pris part au scrutin. La participation était de 13,83% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 représentait 24,54% au premier tour. Au second tour, 28,52% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Cayenne ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 24 790 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 40,06% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 38,25% au premier tour, c'est-à-dire 9 481 personnes.