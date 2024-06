Résultat des législatives à Chamalières : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Chamalières, qui va faire main basse les voix de la Nupes ? Une autre interrogation qui enveloppe ces élections législatives est celle du poids de la gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Chamalières, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,97% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 19,6% à Chamalières. Mais ce sont 30% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (5,08%), de l'EELV Marie Toussaint (5,85%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,75%).

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Chamalières avant les législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN semble déjà solide à Chamalières entre le score de Jordan Bardella en 2019 (11,38%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (18,6%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN une progression de près de quinze points en comparaison des législatives 2022 en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 16% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - L'exception Chamalières lors des élections du 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler également évident au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Même si certaines communes échappent à la règle... À Chamalières, les dernières élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Valérie Hayer en effet, avec 21,67% des votes. Elle s'imposait donc face à la liste de Raphaël Glucksmann avec 19,6% et Jordan Bardella avec 18,6%.

14:32 - Chamalières avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 Il faut noter que le RN avait réalisé au premier tour un meilleur score aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. Elle avait accumulé 11,86% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 39,35%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 15,61% et Marine Le Pen avec 11,86%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 24,27% contre 75,73%).

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel aux législatives à Chamalières ? Le nombre de bulletins glanés par la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera une des clés à l'échelle locale pour ces élections des députés. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Chamalières, grappillant 8,05% des votes sur place, contre 34,43% pour Laurence Vichnievsky (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Laurence Vichnievsky (LREM) pour la première position localement.

11:02 - Démographie et politique à Chamalières, un lien étroit Quelle influence la population de Chamalières exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Dans la ville, 11,29% des résidents sont des enfants, et 34,02% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 32,23%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,44%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,95%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (49,53%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Chamalières, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections législatives à Chamalières ? Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 17 977 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Début juin, lors des élections européennes, 12 787 inscrits sur les listes électorales de Chamalières (Puy-de-Dôme) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 59,38%), à comparer avec un taux de participation de 58,1% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 56,55% au premier tour. Au second tour, 54,16% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Chamalières cette année ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,31% des électeurs de l'agglomération. La participation était de 77,45% au second tour, soit 9 725 personnes.