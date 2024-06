Résultat des législatives à Champs-sur-Marne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Champs-sur-Marne, quel candidat vont choisir les supporters de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est électoralement incertain. La barre est haute : lors du premier tour des législatives en 2022, à Champs-sur-Marne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 39,92% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 14,18% à Champs-sur-Marne pour les élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 25,6% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,47% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,03% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme de 47% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Champs-sur-Marne Alors que retenir de cette masse de chiffres ? Si on tient compte de la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières européennes au niveau national, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du Rassemblement national devrait se situer à environ 20% à Champs-sur-Marne. Un verdict qui semble coller avec les suffrages également gagnés par le parti dans la ville depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - Un cas particulier pour Champs-sur-Marne lors des européennes 2024 Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus indispensable encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est évocateur, même s'il y a des exceptions... Avec un résultat de 20,58% en effet, Jordan Bardella a été distancé lors des européennes de juin à Champs-sur-Marne par la liste emmenée par Manon Aubry avec 25,6% des bulletins.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon doublait Macron et Le Pen à Champs-sur-Marne au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection présidentielle qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Avec 13,53%, c'est un trop faible score qu'avait fait Marine Le Pen à Champs-sur-Marne au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe du RN était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 36,98% et 27,38% des votes. Le second round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour la patronne du RN, Emmanuel Macron terminant à 71,72% contre 28,28% pour Le Pen.

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives 2022 à Champs-sur-Marne ? Le score obtenu par le RN sera un point d'observation clé pour cette législative 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Les élections législatives 2022 à Champs-sur-Marne ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 12,55% dans la commune, qui votait pour la 10ème circonscription de Seine-et-Marne, alors que les candidats Nupes rassembleront 39,92% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Maxime Laisney (LFI-PS-PC-EELV) pour la première position localement.

11:02 - Les données démographiques de Champs-sur-Marne révèlent les tendances électorales Comment la population de Champs-sur-Marne peut-elle impacter le résultat des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 44% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,65%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (46,13%) met en avant l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (30,97%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 6 221 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 20,24% et d'une population étrangère de 13,38% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 11,34% à Champs-sur-Marne, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Champs-sur-Marne pour les élections législatives Ce 30 juin, lors des législatives à Champs-sur-Marne (77420), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,05% au premier tour et seulement 56,97% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 24,88% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 32,16% au second tour. Les campagnes pour faire "barrage" au Rassemblement national pourraient en effet modifier les choix que feront les électeurs de Champs-sur-Marne.