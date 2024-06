En direct

19:52 - À Chanteloup-les-Vignes, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Nouveau Front populaire ? La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann avait glané 9,81% à Chanteloup-les-Vignes pour ces élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 37,65% de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,82% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,35% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total tournant autour des 51% sur place. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des législatives en 2022, à Chanteloup-les-Vignes, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 40,06% des votes dans la localité. Une somme à compléter enfin avec les 54% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Chanteloup-les-Vignes avant les législatives Alors que déduire de l'ensemble de ces scores ? Si en France entière, les instituts de sondage prévoient une évolution moyenne du RN à environ quinze points de plus aux législative 2024 par rapport à son score des dernières législatives (ce qui porterait théoriquement le parti de Jordan Bardella à près de 30% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a pris que 3 points de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. La razzia annoncée pourrait donc être moins forte localement.

15:31 - Chanteloup-les-Vignes à contre-courant lors des élections européennes Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être s'accorder avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Le podium des dernières européennes à Chanteloup-les-Vignes était en effet composé de la liste de Manon Aubry avec 37,65% des bulletins exprimés, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 20,67% et Raphaël Glucksmann avec 9,81%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de la présidentielle à Chanteloup-les-Vignes en 2022 ? La ville de Chanteloup-les-Vignes avait voté pour Marine Le Pen à 13,52% lors du premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé cette fois la cheffe du RN avec 50,07% et 20,18% des bulletins exprimés. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour avec 27,56% contre 72,44%.

12:32 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans à Chanteloup-les-Vignes ? Analyser le dernier scrutin législatif donne des indicateurs précieux au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Même si cette méthode n'a rien d' une garantie… Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Chanteloup-les-Vignes il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 13,32% au premier tour, contre 40,06% pour Michèle Christophoul (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Chanteloup-les-Vignes faisant partie de la 7ème circonscription des Yvelines. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Michèle Christophoul (Nouvelle union populaire écologique et sociale) pour le leadership localement.

11:02 - Élections législatives à Chanteloup-les-Vignes : impact de la démographie et de l'économie locale Les données démographiques et socio-économiques de Chanteloup-les-Vignes mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 19,26% peut agir sur les espérances des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Avec 45,89% de population active et une densité de population de 3121 hab par km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (74,67%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 994 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 27,63% et d'une population étrangère de 20,27% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Chanteloup-les-Vignes mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 38,11% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux législatives à Chanteloup-les-Vignes Comment votent généralement les habitants de cette ville ? Début juin, lors des européennes, 60,6% des inscrits sur les listes électorales de Chanteloup-les-Vignes avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 63,34% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 65,22% au premier tour. Au deuxième tour, 64,35% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Chanteloup-les-Vignes ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 5 688 personnes en âge de voter dans la ville, 41,34% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 31,58% au premier tour.