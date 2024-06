Résultat des législatives à Chantilly : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Chantilly L'autre incertitude qui enveloppe ces législatives sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 12,2% à Chantilly début juin. Mais on peut en revanche remonter ce score à 25% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (7,74%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,7%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,31%). Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 17,92% des suffrages dans la localité.

18:42 - Quel résultat pour le RN à Chantilly lors des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Le Rassemblement national devrait se trouver pas loin de 20% à Chantilly lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par les européennes se confirme localement. Le Rassemblement national est même crédité de 30% des votes dans le pays, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Chantilly le 9 juin ? Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le 9 juin en effet, à Chantilly, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté, avec 25,91% des suffrages contre Valérie Hayer à 18,16% et Raphaël Glucksmann à 12,2%. Ce qui correspond à 1064 bulletins dans la ville.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Chantilly lors de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Chantilly lors du premier tour de la présidentielle avec 34,64%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 17,12%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 16,89% et 11,69% des suffrages. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 35,45% contre 64,55%.

12:32 - Quel résultat pour la majorité au premier tour à Chantilly ? Le RN n'a pas convaincu à Chantilly en 2022, lors des élections législatives, avec 15,62% au premier tour, contre 39,19% pour Eric Woerth (LREM), Chantilly faisant partie de la 4ème circonscription de l'Oise. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés LREM (66,36% contre 33,64% pour le RN). Eric Woerth remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les données démographiques de Chantilly révèlent les tendances électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Chantilly foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 29,46% de cadres pour 10 652 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. L'existence de 1 345 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans l'agglomération, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 26,45% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les 655 résidents étrangers, représentant 6,18% de la population, favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,7%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 3138,67 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Chantilly, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Chantilly : l'abstention en question À Chantilly (60500), le taux de participation sera indéniablement l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,45% au premier tour et seulement 45,27% au second tour. Quelle sera la participation à Chantilly pour les élections législatives 2024 ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 73,64% des votants de la ville, contre une participation de 74,31% au premier tour, soit 5 632 personnes. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des Français, combinée avec les préoccupations dues à la guerre au Moyen-Orient, seraient susceptibles de ramener les citoyens de Chantilly dans les isoloirs.