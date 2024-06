Résultat des législatives à Chanu : l'élection 2024 en direct

Dans les rues de Chanu, les élections sont en cours. Avec une population de 1 253 habitants répartis dans 626 logements, ce village présente une densité de 80 hab par km². Ses 47 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 376 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (75,56%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 42,48% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 40,96% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1039,05 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Chanu démontre l'attachement des habitants aux valeurs de la France.

Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins électoraux passés. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 41,49% des votants de Chanu. Le taux d'abstention était de 42,18% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,16% au premier tour. Au deuxième tour, 51,71% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la présidentielle, 25,11% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 21,94% au second tour.

Ce dimanche 30 juin 2024, les 933 votants de Chanu sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives, cruciales pour déterminer la composition de l'Assemblée législative pour les prochaines années. Pour mémoire, les élections législatives de 2022 suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où Emmanuel Macron avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de l'union des gauches (LFI, PS, Écologistes, PC...), du Rassemblement national, du bloc présidentiel réussira à mobiliser le plus grand nombre de voix à Chanu (61800) ? Retenez également que l'unique bureau de vote de la ville de Chanu ferme à 18 heures.