Résultat des législatives à Charenton-le-Pont : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - Le Nouveau Front populaire pourrait compter entre 27% et 36% à Charenton-le-Pont lors de ce premier tour L'autre question de ces législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Charenton-le-Pont, le binôme Nupes avait en effet glané 27,58% des votes dans la commune. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment terminé à 16,96% à Charenton-le-Pont le 9 juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 12,87% de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,42% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,35% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme de 36% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national favori à Charenton-le-Pont pour les législatives ? Difficile de prédire ce qui va se passer après cette avalanche de chiffres. Mais des éléments se dégagent… Si on extrapole la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections à l'échelle nationale, soit près de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du RN pourrait se situer à environ 12% à Charenton-le-Pont. Une estimation qui concorde avec les suffrages également grappillés par le mouvement dans la zone ces dernières années, correspondant en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - Charenton-le-Pont à contre-courant lors des européennes 2024 Se retourner sur le dernier vote en date apparaît aussi comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. À Charenton-le-Pont, les récentes européennes donnaient la première place à la liste de Raphaël Glucksmann en effet, avec 16,96% des bulletins exprimés. La gagnante était suivie de la liste de Valérie Hayer avec 14,99% et Jordan Bardella avec 14,86%.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Charenton-le-Pont ? Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de la présidentielle. Dans la commune de Charenton-le-Pont, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un maigre 8,93%, la candidate de l'extrême droite était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 34,72% et 23,42% des suffrages. Et La candidate du RN échouait aussi au second tour avec 20,62% contre 79,38%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Charenton-le-Pont ? Regarder le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment de l'élection du jour. Même si cette rétrospective n'a rien d' une garantie… Le RN n'a pas convaincu à Charenton-le-Pont en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 4,17% au premier tour, contre 36,02% pour Michel Herbillon (Les Républicains), Charenton-le-Pont votant pour la 8ème circonscription du Val-de-Marne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Les Républicains avec 35,63% contre 64,37% pour les vainqueurs. Michel Herbillon conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Charenton-le-Pont et leurs implications électorales Quelle influence la population de Charenton-le-Pont exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,7% et une densité de population de 16606 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 40,63%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,47% et d'une population immigrée de 14,42% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,87% à Charenton-le-Pont, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Retour sur la participation lors des législatives à Charenton-le-Pont L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Au moment des dernières européennes, parmi les 20 292 inscrits sur les listes électorales à Charenton-le-Pont, 63,46% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 54,41% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 54,91% au premier tour. Au second tour, 54,34% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Charenton-le-Pont cette année ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,64% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 79,65% au premier tour, c'est-à-dire 15 821 personnes.