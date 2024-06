En direct

19:50 - À Charlieu, que vont décider les supporters de gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en attirer une part. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Charlieu, le binôme Nupes avait en effet cumulé 23,87% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 13,2% à Charlieu. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 27% sur place.

18:42 - Le RN a fortement séduit à Charlieu Difficile de résumer clairement tous ces chiffres. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Alors que sur la France entière, les résultats du RN ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 11 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 31,04% dans la moyenne nationale pour le RN à Charlieu il y a trois semaines Se pencher sur la dernière expérience électorale semble aussi indispensable au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Si on se penche sur le détail, 388 votants de Charlieu se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella a séduit ainsi 31,04% des votes face à Valérie Hayer à 17,6% et Raphaël Glucksmann à 13,2%.

14:32 - Charlieu avait voté Macron lors de la dernière présidentielle L'élection suprême est sans doute la référence pour évaluer une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Charlieu lors du premier tour de la présidentielle avec 30,69%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 22,5%. Charlieu n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 19,42% et 4,9% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 40,26% contre 59,74%.

12:32 - Quel verdict à Charlieu pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 ? Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Avec 14,63% à Charlieu, le Rassemblement national avait été devancé par les 32,93% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 5ème circonscription de la Loire. Au deuxième tour, c'est encore Nathalie Sarles qui va glaner le plus de votes, avec 50,00% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Les défis socio-économiques de Charlieu et leurs implications électorales Au cœur de la campagne électorale législative, Charlieu est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 3 712 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 392 entreprises démontrent une économie florissante. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (35,0%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 125 résidents étrangers, soit 3,37% de la population, contribue à son ouverture au monde. Dans cette diversité sociale, 30,79% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 604,15 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Charlieu manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Charlieu : scrutin en cours Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Charlieu (42190), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,27% au premier tour. Au second tour, 59,23% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour mémoire, à l'échelle du pays, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 2 496 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 27,9% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 25,12% au premier tour.