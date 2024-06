Résultat des législatives à Châtenay-Malabry : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Châtenay-Malabry pour ces élections législatives ? La Nupes, qui a fait long feu malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat basculer vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Châtenay-Malabry, le binôme Nupes avait en effet enregistré 30,9% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste de Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 15,34% à Châtenay-Malabry pour le tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de l'insoumise Manon Aubry (18,16%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (7,39%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,84%) le 9 juin. En d'autres termes, un total de 41% sur place.

18:42 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement à Châtenay-Malabry lors des législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. En regardant la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières élections européennes au niveau national, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national a toutes les chances de se situer à environ 15% à Châtenay-Malabry. Un calcul qui semble coller avec les suffrages également grattés par le parti dans la zone sur la même période (10,89% pour Jordan Bardella en 2019 et 14,95% le 9 juin dernier), correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:31 - Le Rassemblement national n'a pas fait recette à Châtenay-Malabry lors des élections européennes Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est Manon Aubry qui l'a en effet emporté à Châtenay-Malabry lors des récentes élections des eurodéputés, avec 18,16% des suffrages. La liste doublait alors celle de Valérie Hayer avec 17,73% dans la localité. Raphaël Glucksmann achevait l'élection troisième, avec 15,34%.

14:32 - 34,14% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Châtenay-Malabry Performance notable : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. Elle avait engrangé 10,22% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 34,14%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 29,64% et Marine Le Pen avec 10,22%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 22,17% contre 77,83%).

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Le résultat en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera un point d'observation clé pour ces élections des députés 2024 localement, comme au niveau national. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Châtenay-Malabry, grattant 7,4% des votes sur place, contre 32,60% pour Maud Bregeon (LREM). Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Maud Bregeon (Ensemble !) au sommet localement.

11:02 - Châtenay-Malabry : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A mi-chemin des élections législatives, Châtenay-Malabry émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 33,75% de cadres supérieurs pour 34 898 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 2 287 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 9 201 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (71,35%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les 4 003 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, 44,66% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1807,71 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. À Châtenay-Malabry, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Abstention à Châtenay-Malabry : les leçons des précédentes élections Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il faut étudier les résultats des consultations politiques antérieures. Il y a trois semaines, durant les précédentes élections européennes, 55,43% des personnes en âge de participer à une élection à Châtenay-Malabry avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 53,99% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,8% au premier tour. Au deuxième tour, 50,66% des votants se sont déplacés. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.