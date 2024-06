Résultat des législatives à Châtillon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Châtillon, qui va bénéficier du score de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est un saut dans le vide. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann avait atteint 19,8% à Châtillon pour ce tour unique des européennes. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 42% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Châtillon, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 32,08% des votes dans la localité. Une percée à comparer enfin avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Quel score pour le RN à Châtillon lors des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Les sondeurs dessinent un Rassemblement national entre 30 et 35% des voix dans le pays ce dimanche 30 juin, soit quinze points de plus que sa marque de 2022. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit l'approcher de 22% à Châtillon, soit quinze points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais Châtillon n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant gagné ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et les européennes de 2024 notamment. Voilà qui devrait relativiser les analyses les plus simplistes.

15:31 - Châtillon pas vraiment en phase avec la France lors des européennes du 9 juin Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme encore plus indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Grand favori des sondages, Jordan Bardella n'a même pas fini dans le duo de tête en effet aux européennes à Châtillon. Le jeune loup est arrivé loin derrière, avec 13,98%, derrière Raphaël Glucksmann avec 19,8% et Valérie Hayer avec 15,8%.

14:32 - Quel était le résultat de l'élection présidentielle à Châtillon ? Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 9,32% contre 36,42% pour Emmanuel Macron et 26,02% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour avec 20,19% contre 79,81%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc présidentiel il y a deux ans Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Châtillon en 2022, lors des élections du Parlement, avec 7,42% au premier tour, contre 33,51% pour Jean-Louis Bourlanges (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Châtillon étant partie intégrante de la 12ème circonscription des Hauts-de-Seine. Le RN n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, le parti laissant encore le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

11:02 - Élections législatives à Châtillon : un éclairage démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Châtillon regorge de diversité et d'activités. Avec ses 43,98% de cadres pour 36 777 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 2 962 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 21 553 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (63,22%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Châtillon incarne une communauté diversifiée, avec ses 3 698 résidents étrangers, soit 10,16% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,78%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 39 780 € par an. Châtillon incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Châtillon : quel était le pourcentage d'abstention aux élections législatives ? Au fil des dernières années, les 37 068 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 41,09% dans la commune de Châtillon. Le taux d'abstention était de 42,84% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 43,89% au premier tour. Au deuxième tour, 44,58% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.