Résultat des législatives à Chatou : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - Qui vont adopter les électeurs de gauche à Chatou ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, devrait en attirer une part. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Chatou, le binôme Nupes avait en effet enregistré 21,56% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 15,46% à Chatou. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 9,07% de Manon Aubry (LFI), les 7,11% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,1% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme de 32% cette fois.

18:42 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Chatou lors des législatives ? Que peut-on tirer de l'ensemble de ces données ? La progression du RN est déjà puissante à Chatou entre le score de Jordan Bardella en 2019 (9,86%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (14,72%), de l'ordre de 5 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 15% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le RN dépassé à Chatou lors des européennes du 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Chatou lors des dernières élections des eurodéputés, avec 23,48% des bulletins. La liste doublait alors celle de Raphaël Glucksmann avec 15,46% dans la commune. Jordan Bardella terminait troisième, avec 14,72%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Chatou au premier tour de l'élection présidentielle C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. Avec 9,73%, c'est un trop petit score qu'avait enregistré Marine Le Pen à Chatou au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 41,1% et 16,5% des suffrages. Et La candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour avec 21,7% contre 78,3%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Le résultat du plus récent scrutin législatif est un élément précieux au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Chatou, cumulant 7,66% des votes sur place, contre 43,83% pour Marie Lebec (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Sur la commune de Chatou, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée lors du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

11:02 - Élections législatives à Chatou : impact de la démographie et de l'économie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques de Chatou mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,2%. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 43,9%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,52% et d'une population immigrée de 14,58% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,78% à Chatou, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections législatives à Chatou ? Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Début juin, lors des élections européennes, parmi les 20 753 inscrits sur les listes électorales à Chatou, 60,06% avaient pris part au scrutin. La participation était de 57,3% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,31% au premier tour et seulement 52,29% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 79,14% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 75,69% au deuxième tour, ce qui représentait 15 475 personnes.