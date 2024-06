Résultat des législatives à Chaussan : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Chaussan dans la moyenne française concernant Jordan Bardella aux européennes Une autre élection, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il convient d'étudier avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Si on se penche sur le détail, 169 électeurs de Chaussan ont en effet préféré le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella enregistrait ainsi 29,39% des suffrages contre Marie Toussaint à 13,91% et Valérie Hayer à 13,74%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Chaussan lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le verdict de la présidentielle. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Chaussan avec 21,39% contre 28,61% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 18,66% et 8,72% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 37,24% contre 62,76%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc Ensemble en 2022 Le verdict du plus récent scrutin législatif est un précédent précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN ne convainquait pas à Chaussan il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 13,82% au premier tour, contre 32,63% pour Jean-Luc Fugit (Ensemble !), Chaussan étant partie intégrante de la 11ème circonscription du Rhône. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette La République en Marche (67,65% contre 32,35% pour le RN). Jean-Luc Fugit remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Chaussan : ce qu'il faut retenir Dans la commune de Chaussan, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,77% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de politiques sur le travail. Avec 51,46% de population active et une densité de population de 141 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (10,4%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 531 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,57%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,33%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Chaussan mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,51% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Chaussan : retour sur l'abstention aux dernières législatives Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette localité ? Début juin, au moment des européennes, 32,8% des personnes en âge de voter à Chaussan avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 40% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 39,52% au premier tour et seulement 45,22% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Chaussan pour les élections législatives ? Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,7% des inscrits sur les listes électorales de la localité. L'abstention était de 13,34% au premier tour.