19:49 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Chavanod fait envie Une autre source de doute qui accompagne ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 14,75% à Chavanod. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,87% de Manon Aubry (LFI), les 6,86% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,19% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme tournant autour des 24% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Chavanod, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 15,78% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,63% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,28% pour Yannick Jadot, 1,26% pour Fabien Roussel et 2,35% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 16 points à Chavanod Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de données. Mais quelques lignes directrices émergent… Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il est donc possible que le RN dépassera les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 31,82% dans la moyenne nationale pour le RN à Chavanod le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est révélateur. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections européennes à Chavanod. L'extrême droite cumulait 31,82% des suffrages, face à Valérie Hayer à 18,33% et Raphaël Glucksmann à 14,75%.

14:32 - 35,76% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Chavanod L'élection du chef de l'Etat est probablement la clé pour estimer une tendance politique locale. Chavanod avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,66%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 35,76% des votes. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 11,63% et 7,51% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 37,59% contre 62,41%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Chavanod ? Le résultat obtenu par Jordan Bardella au premier tour va être le déterminant pour cette élection législative localement. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Chavanod il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,43% au premier tour, contre 25,65% pour Lionel Tardy (Divers droite), Chavanod faisant partie de la 2ème circonscription de la Haute-Savoie. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Chavanod : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Chavanod, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 4,52%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (92,06%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1 129 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,80%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,14%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Chavanod mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,53% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - C'est l'heure de voter à Chavanod : l'abstention au cœur des préoccupations À Chavanod, quelle participation aux précédentes élections législatives ? L'un des facteurs décisifs du scrutin législatif 2024 sera immanquablement le taux d'abstention à Chavanod (74650). Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,75% au premier tour et seulement 54,29% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Chavanod pour les législatives ? Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,38% au niveau de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 17,56% au premier tour.