Résultat des législatives à Chaville : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Un vote de gauche évalué entre 27% et 39% à Chaville pour ces législatives La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant éclaté, que deviendront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La réponse est complexe. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait glané 19,18% à Chaville pour ces élections continentales. Mais ce sont 39% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (10,31%), de Marie Toussaint (9,54%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,47%). Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Chaville, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 27,49% des votes dans la localité. Une poussée à affiner enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 3 points à Chaville Que déduire de l'ensemble de ces chiffres ? Si en France, les enquêtes d'opinion chiffrent une évolution moyenne du RN à environ 15 points aux législative 2024 par rapport à son résultat des précédentes législatives (ce qui porterait théoriquement le parti de Jordan Bardella à près de 20% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le parti n'a pour l'instant pris que 3 points de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. La tendance pourrait donc être moins puissante localement.

15:31 - Un cas particulier pour Chaville lors des élections européennes 2024 Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. À Chaville, les récentes européennes se terminaient avec la première place de la liste de Valérie Hayer en effet, avec 21,19% des suffrages. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Raphaël Glucksmann avec 19,18%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 12,52%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Chaville au premier tour de l'élection présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est probablement la principale clé pour juger une tendance politique locale. Marine Le Pen n'avait pas vraiment convaincu dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 7,89% contre 38,81% pour Emmanuel Macron et 21,82% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour avec 19,1% contre 80,9%.

12:32 - Quel verdict à Chaville pour la majorité ce soir ? Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Les élections législatives 2022 à Chaville ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 5,81% dans la commune, partie intégrante de la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle rassembleront 36,84% des voix. Sur la commune de Chaville, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant la défaite de l'ancien FN.

11:02 - Comprendre l'électorat de Chaville : un regard sur la démographie locale En pleine campagne électorale législative, Chaville se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 45,95% de cadres supérieurs pour 19 991 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 1 532 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 5 410 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 37% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,47% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 2 029 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 14,81%, contribue à son ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, près de 35,86% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 678,25 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaville manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Chaville L'un des critères décisifs de ces élections législatives 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention à Chaville. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 40,48% au premier tour. Au deuxième tour, 41,29% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 13 646 personnes en âge de voter au sein de la commune, 17,94% étaient restées chez elles, contre une abstention de 20,85% au second tour. Les jeunes manifestent fréquemment une indifférence pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives ?