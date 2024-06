Résultat des législatives à Chelles : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Chelles, quels pourraient être les reports du vote de gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait atteint 12,36% à Chelles il y a quelques jours. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle d'Europe Ecologie et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 43% sur place. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Chelles, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 34,63% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme très proche de l'alliance du centre par les sondeurs ?

18:42 - À Chelles, des candidats RN favoris ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. En analysant rapidement la progression du Rassemblement national lors des dernières européennes à l'échelle nationale, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN a toutes les chances de se situer à environ 21% à Chelles. Une projection qui semble logique compte tenu des points également gagnés par le mouvement dans la commune ces dernières années, correspondant en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - Le RN relégué à Chelles lors des européennes 2024 Une autre élection a eu lieu bien plus récemment dont le verdict est aussi à observer avec attention. Un véritable raz de marée… Même si toutes les zones ne sont pas concernées de la même façon. La liste Bardella n'était que deuxième en effet aux européennes il y a quelques jours à Chelles. La liste de Manon Aubry a fini en première marche avec 25,15%, contre 24,64% pour le RN.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devant Macron et Le Pen à Chelles au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le résultat de l'élection présidentielle. Lors de l'élection du président de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 35,19% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 25,03%. Marine Le Pen n'arrivait pour sa part à glaner que 17,12%. Et La candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 33,64% contre 66,36%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Chelles ? Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Chelles en 2022, lors des législatives, avec 13,8% au premier tour, contre 34,63% pour Maxime Laisney (LFI-PS-PC-EELV), Chelles votant pour la 10ème circonscription de Seine-et-Marne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale (53,45% contre 46,55% pour le RN). Maxime Laisney remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Chelles : ce qu'il faut retenir A la mi-journée des élections législatives, Chelles apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 54 309 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 4 150 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 32 195 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (27,62%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La population étrangère de 8 475 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Dans cette diversité sociale, 48,13% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1077,78 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Chelles, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Chelles : l'abstention en question L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indéniablement l'étendue de la participation à Chelles. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,18% au premier tour et seulement 40,83% au second tour. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 72,2% des votants de la ville. La participation était de 65,83% au deuxième tour, ce qui représentait 21 759 personnes. Les études montrent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ?