Résultat des législatives à Chemazé : l'élection 2024 en direct

Le nombre d'électeurs séduits par Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur au niveau local pour cette élection des députés 2024. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Chemazé en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,47% au premier tour, contre 29,47% pour Géraldine Bannier (LREM), Chemazé étant partie intégrante de la 2ème circonscription de la Mayenne. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Géraldine Bannier (La République en Marche) finalement en tête localement.

11:02 - Comment la composition démographique de Chemazé façonne les résultats électoraux ?

Dans la ville de Chemazé, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections législatives. Avec un taux de chômage de 6,05% et une densité de population de 35 habitants par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Avec ses 11,75% d'agriculteurs pour 1 375 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (4,03%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,6%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Chemazé mettent en relief une diversité de qualifications, avec 28,6% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.