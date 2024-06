Résultat des législatives à Chennevières-sur-Marne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Chennevières-sur-Marne, qui vont retenir les supporters de la gauche ? La Nupes ayant explosé, que deviendront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Répondre à cette question est téméraire. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 11,5% à Chennevières-sur-Marne pour ce tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry (17,6%), l'écologiste Marie Toussaint (3,75%) et enfin ceux du communiste Léon Deffontaine (2,35%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 33% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement à Chennevières-sur-Marne, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 30,8% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé comme très proche de l'alliance du centre par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 9 points à Chennevières-sur-Marne Que peut-on déduire de l'ensemble de ces données ? Alors qu'à l'échelle nationale, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 9 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN dépassera les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,09% dans la moyenne nationale pour le RN à Chennevières-sur-Marne début juin Le résultat qui est tombé lors des élections il y a quelques jours est incontournable. Consulter des résultats aussi récents semble donc également sensé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, s'est imposée aux élections du Parlement européen à Chennevières-sur-Marne. Ladite liste a glané 28,09% des suffrages, contre Manon Aubry à 17,6% et Valérie Hayer à 15,01%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Chennevières-sur-Marne lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen était largement distancée dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 17,36% contre 28,95% pour Emmanuel Macron et 28,58% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 66% contre 34% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - À Chennevières-sur-Marne, les résultats des dernières législatives toujours aussi révélateurs aujourd'hui ? Avec 16,49% à Chennevières-sur-Marne, le RN avait été devancé par les 30,80% du binôme Nupes au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 4ème circonscription du Val-de-Marne. Sur la commune de Chennevières-sur-Marne, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national. Une victoire, donc, pour Maud Petit dans la localité.

11:02 - Chennevières-sur-Marne : démographie et socio-économie impactent les législatives Les données démographiques et socio-économiques de Chennevières-sur-Marne mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des législatives. Avec 37% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 13,53%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (54,45%) met en relief l'importance des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (72,53%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 4 496 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 17,26% et d'une population immigrée de 22,93% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Chennevières-sur-Marne mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 31,5% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Chennevières-sur-Marne À Chennevières-sur-Marne, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 58,33% au premier tour et seulement 58,85% au second tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c’était plus qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,64% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 31,95% au deuxième tour.