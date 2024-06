Résultat des législatives à Chilly-Mazarin : premiers chiffres de l'élection 2024

Une autre question qui accompagne ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. A l'issue des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 12,87% à Chilly-Mazarin. Un chiffre qui devrait croître ce dimanche soir, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 36% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Chilly-Mazarin, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 33,6% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

11:02 - Démographie et politique à Chilly-Mazarin, un lien étroit

A mi-chemin des législatives, Chilly-Mazarin fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 19 938 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 551 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 40% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 5,79% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les 3 638 résidents étrangers, représentant 18,24% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 440 €/an, la commune défend une économie stable malgré les obstacles. À Chilly-Mazarin, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.