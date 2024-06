En direct

19:49 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la Nupes dissoute à Cléguer ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, reste un mystère. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Cléguer, le binôme Nupes avait en effet cumulé 23,76% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,51% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,58% pour Yannick Jadot, 2,1% pour Fabien Roussel et 1,86% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann a plus récemment glané 14,3% à Cléguer le 9 juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,01% de Manon Aubry (LFI), les 3,89% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,31% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul de 24% cette fois.

18:42 - La progression foudroyante du RN à Cléguer en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau local entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 30% ou plus à Cléguer ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Cléguer au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme évident au moment d'analyser le scrutin des législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections du Parlement européen à Cléguer. Ladite liste cumulait 36,17% des suffrages, soit 549 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 17,65% et Raphaël Glucksmann à 14,3%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Cléguer au premier tour de la présidentielle 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Cléguer lors du premier tour de la présidentielle avec 31,73%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 27,34%. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,51% et 4,72% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 42,98% contre 57,02%.

12:32 - Un premier tour positif pour le parti présidentiel en 2022 Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un précédent précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Cléguer, le RN finissait à la deuxième place, 24,93% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 36,19% pour Jean-Michel Jacques (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (56,75%). Jean-Michel Jacques conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Cléguer : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Cléguer, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,91% et une densité de population de 103 habitants par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 424 euros par an souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 420 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,83%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,85%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Cléguer mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,9% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Abstention à Cléguer : quelles perspectives pour les législatives ? L'observation des résultats des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Début juin, à l'occasion des élections européennes, 2 714 électeurs de Cléguer avaient participé au vote (soit 57,44%), contre un taux de participation de 56,21% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 53,36% au premier tour et seulement 50,66% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Cléguer ? En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 79,94% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote. La participation était de 80,84% au premier tour, ce qui représentait 2 144 personnes.