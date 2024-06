En direct

19:49 - À Cléguérec, quel candidat vont plébisciter les supporters de gauche ? Une autre question qui entoure ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait cumulé 13,48% à Cléguérec il y a quelques jours. Mais ce sont 27% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (6,36%), de Marie Toussaint (5,13%) ou encore de Léon Deffontaine (3,68%). La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Cléguérec, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé aussi 27,56% des votes dans la localité. Une somme à compléter enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La forte progression de l'extrême droite à Cléguérec en 5 ans Que déduire de cette combinaison de chiffres ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 16 points à Cléguérec entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 27% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat de Bardella dans la moyenne à Cléguérec début juin Le résultat des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les mémoires ce 30 juin. 33% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Cléguérec, contre Valérie Hayer à 16,46% et Raphaël Glucksmann à 13,48%. Le mouvement nationaliste a cumulé ainsi 431 habitants de Cléguérec passés par les isoloirs.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Cléguérec lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Cléguérec avec 24,64% contre 31,05% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 18,4% et 5,2% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 39,4% contre 60,6%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc présidentiel en 2022 Au niveau local comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella à ces législatives sera très analysé. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Cléguérec, récoltant 19,5% des voix sur place, contre 34,14% pour Jean-Michel Jacques (LREM). Pas de changement au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à Jean-Michel Jacques (Ensemble !) pour le leadership localement.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Cléguérec Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Cléguérec, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 8,84% d'agriculteurs pour 2 839 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 146 entreprises, Cléguérec offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (70,38%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,7% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 886 €/an, la ville ambitionne plus de prospérité. En somme, à Cléguérec, les problématiques locales se mêlent aux défis français.

09:32 - Participation aux législatives à Cléguérec : les chiffres clés Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Cléguérec (56480), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,59% au premier tour. Au deuxième tour, 51,76% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Cléguérec ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 80,02% des électeurs habilités dans la ville s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 81,62% au premier tour, c'est-à-dire 1 870 personnes.