Résultat des législatives à Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Une avance de Bardella à Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier il y a trois semaines Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste présentée par Bardella qui l'a emporté aux européennes il y a trois semaines à Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, avec 36,82% des votes exprimés, soit 204 voix, devant celle de Valérie Hayer avec 13,36%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,82%.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier ? La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen avait énormément séduit à Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 24,9% des voix dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,87% et 19,62% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 6,77% des voix. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,29% contre 51,71%.

12:32 - Nathalie Krawezynski (LFI-PS-PC-EELV) en pôle position lors des dernières législatives à Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très commenté. Au premier tour des législatives 2022, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, couverte par la 3ème circonscription de la Savoie, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 29,01%, alors que le RN sera distancé à 20,08%. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti laissant cette fois le binôme Les Républicains l'emporter.

11:02 - Élections à Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 117 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,41%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (15,95%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 496 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,14%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,65%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 19,75% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Taux de participation aux élections législatives à Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier : les chiffres clés L'analyse des résultats des scrutins électoraux précédents permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité. Lors des dernières élections européennes, le taux de participation s'élevait à 63,25% dans la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier. Le taux de participation était de 57,26% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,3% au premier tour. Au deuxième tour, 52,84% des citoyens se sont déplacés. Lors du second tour de la présidentielle, 80,09% des personnes en âge de voter dans la localité avaient pris part à l'élection. La participation était de 85,86% au premier tour, soit 759 personnes.