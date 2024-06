Résultat des législatives à Concarneau : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire pourrait atteindre entre 30% et 34% à Concarneau lors de ce premier tour Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui a émergé cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Concarneau, le binôme Nupes avait en effet cumulé 30,08% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment glané 21,61% à Concarneau pour le tour unique des européennes. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 5,96% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,4% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,62% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul de 34% cette fois.

18:42 - À Concarneau, le Rassemblement national peut inverser le résultat de 2022 Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on se penche sur la progression du RN qui émerge des dernières européennes à l'échelle nationale, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN devrait se situer à près de 20% à Concarneau. Une projection qui semble logique compte tenu des suffrages également gagnés par le parti dans la commune ces dernières années et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - La liste RN à 23,1% à Concarneau le 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Le résultat de la liste du RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Concarneau, à 23,1%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Raphaël Glucksmann à 21,61% et Valérie Hayer à 18,7%.

14:32 - Concarneau avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection à la présidence de la République. Les électeurs de Concarneau avaient accordé à Marine Le Pen 17,46% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la cheffe de file du Rassemblement national avec 34,63% et 20,31% des suffrages. Le second tour ne sera pas plus gagnant pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron terminant à 69,38% contre 30,62% pour Le Pen.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? Regarder le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de l'élection du jour. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Concarneau en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 12,61% au premier tour, contre 38,67% pour Erwan Balanant (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Concarneau étant partie intégrante de la 8ème circonscription du Finistère. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Erwan Balanant (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Concarneau A la mi-journée des législatives, Concarneau apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 20 607 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 493 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (64,37%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les 296 résidents étrangers, représentant 1,46% de la population, favorisent cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 14,6%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2260,79 €/mois. Concarneau incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en transition.

09:32 - C'est l'heure de voter à Concarneau : les législatives débutent À Concarneau (29900), l'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,99% au premier tour. Au second tour, 49,64% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 18 163 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 26,14% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 27,1% au second tour. L'inflation dans le pays qui pèse sur le budget des foyers français est de nature à augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Concarneau.