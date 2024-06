Résultat des législatives à Corbarieu : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Corbarieu, la liste du RN, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a battu les autres listes, cumulant 35,39% des votes face à Raphaël Glucksmann à 16,09% et Valérie Hayer à 10,46%. Dans le détail, 264 habitants ont alors été séduits par le RN dans la cité.

L'élection suprême avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La cheffe de l'ancien FN prenait une avance notable avec 24,73% au 1er round contre 23,26% pour Emmanuel Macron et 21,7% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 8,9% des suffrages. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,95% contre 51,05%.

Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors de ces législatives sera très commenté. Aux législatives en 2022 à Corbarieu, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 19,97% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 30,48% pour Valérie Rabault (Nupes) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 56,85%. Valérie Rabault remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Corbarieu : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la commune de Corbarieu, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Dans la commune, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 23,75% de 60 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (82,92%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 678 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,82%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,98%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Corbarieu mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,27% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.