Résultat des législatives à Corbas : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Quel score pour le Front populaire à l'issue de ces élections législatives ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Donner une estimation s'avère compliqué. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann avait glané 11,06% à Corbas pour ces élections continentales. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 28% sur place. A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Corbas, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 23,12% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - L'extrême droite a nettement progressé à Corbas en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors que sur la France entière, les scores du RN ont grimpé à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà récupéré 11 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Corbas il y a trois semaines ? Un autre scrutin bien plus proche est venu retourner l'équilibre trouvé il y a deux ans. Il y a quelques semaines en effet, à Corbas, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a pris la première place, récoltant 36,1% des suffrages devant Valérie Hayer à 13,04% et Manon Aubry à 11,84%. Ce qui correspond à 1512 électeurs dans la cité.

14:32 - 27,19% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Corbas Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. Chose rare : le RN avait obtenu au premier tour une meilleure marque aux législatives 2022 à Corbas que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait accumulé 26,8% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 27,19%, suivi donc de Marine Le Pen avec 26,8% et Jean-Luc Mélenchon avec 20,59%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 44,58% contre 55,42%).

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel aux élections législatives à Corbas ? Aux législatives en 2022 à Corbas, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 28,23% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 33,41% pour Yves Blein (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (60,93%). Yves Blein conservait donc son avance sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Corbas aux élections législatives Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Corbas mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des élections législatives. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 37% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 22,52% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (89,35%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 3 508 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,32%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,14%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Corbas mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,65% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Corbas : étude du pourcentage de participation aux précédentes élections législatives Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédentes élections. Au moment des européennes du mois de juin 2024, 7 514 personnes en capacité de voter à Corbas s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 56,91%), à comparer avec une participation de 51,22% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,77% au premier tour. Au second tour, 43,81% des électeurs se sont déplacés. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, 78,57% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 74,36% au second tour, c'est-à-dire 5 449 personnes.