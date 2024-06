Résultat des législatives à Corbère-les-Cabanes : l'élection 2024 en direct

14:25 - Comment la composition démographique de Corbère-les-Cabanes façonne les résultats électoraux ?

Devant le bureau de vote de Corbère-les-Cabanes, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 551 logements pour 1 098 habitants, la densité de la ville est de 271 habitants par km². L'existence de 70 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 19,04% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 25,96% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 32,59% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 40,92% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 551,87 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Corbère-les-Cabanes affirme l'intérêt des habitants pour les idées de l'Hexagone.