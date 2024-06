En direct

19:49 - À Cossé-le-Vivien, que vont trancher les supporters de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un chef, devrait en rassembler une portion. Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 12,8% à Cossé-le-Vivien. Mais ce sont 20% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,94%), de Marie Toussaint (3,81%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,46%). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Cossé-le-Vivien, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 15,38% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 12 points à Cossé-le-Vivien Que déduire de tous ces scores ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Cossé-le-Vivien entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 16% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Cossé-le-Vivien début juin Regarder quelques jours en arrière apparaît comme d'autant plus indispensable au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant majeur. Même si le raz de marée n'a pas frappé toutes les communes. Le trio de tête des dernières européennes à Cossé-le-Vivien était en effet le suivant : la liste de Raphaël Glucksmann, en troisième position avec 12,8% des bulletins, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 26,5% et enfin la liste de Valérie Hayer avec 31,69%, gagnante dans la commune.

14:32 - 42,43% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Cossé-le-Vivien C'est incontestablement le choix de celui qui va présider la France qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. Elément saillant : le RN avait enregistré au premier tour plus de votes aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République, puisqu'elle avait rassemblé 17,66% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 42,43%, suivi donc de Marine Le Pen avec 17,66% et Jean-Luc Mélenchon avec 13,95%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 28,3% contre 71,7%).

12:32 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Cossé-le-Vivien ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un précédent précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Cossé-le-Vivien en 2022, lors des élections des députés, avec 8,73% au premier tour, contre 52,47% pour Christophe Langouet (Divers centre), Cossé-le-Vivien votant pour la 2ème circonscription de la Mayenne. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette LREM (64,73% contre 35,27% pour le RN). Mais c'est Géraldine Bannier (LREM) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - Analyse socio-économique de Cossé-le-Vivien : perspectives électorales Comment la population de Cossé-le-Vivien peut-elle peser sur les résultats des élections législatives ? Dans la commune, 19,98% des résidents sont des enfants, et 9,32% de 75 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 128 € par an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 325 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,56%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,97%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Cossé-le-Vivien mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,72% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Cossé-le-Vivien Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Lors des précédentes élections européennes, 47,96% des électeurs de Cossé-le-Vivien (Mayenne) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 48,45% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 45,72% au premier tour. Au deuxième tour, 53,17% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Cossé-le-Vivien ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour.