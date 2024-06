Résultat des législatives à Courzieu : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Il y a trois semaines, la victoire de Bardella à Courzieu Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le verdict qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les esprits. Dans le détail en effet, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections européennes 2024 à Courzieu. Ladite liste séduisait 36,63% des suffrages, contre Valérie Hayer à 14,32% et Raphaël Glucksmann à 10,32%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Courzieu au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Courzieu lors du premier tour de la présidentielle avec 28,68%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 23,44%. Courzieu n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 14,56% et 8,88% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 45,24% contre 54,76%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN n'était pas représenté aux législatives à Courzieu il y a deux ans, où c'est Thomas Gassilloud (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui s'imposait au premier tour, avec 36,69%, la commune votant pour la 10ème circonscription du Rhône. Thomas Gassilloud terminait en tête en revanche avec l'étiquette Ensemble ! Au second tour dans la localité, avec 62,30%.

11:02 - Courzieu : démographie, élections et perspectives d'avenir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Courzieu mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'influer sur les résultats des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,7% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec 48,83% de population active et une densité de population de 39 habitants par km², ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Avec ses 8,65% d'agriculteurs pour 1 172 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,96%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,13%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Courzieu mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,29% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Participation à Courzieu : quelles perspectives pour les élections législatives ? L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Durant les européennes du mois de juin 2024, le pourcentage de participation s'élevait à 53,81% des inscrits sur les listes électorales de Courzieu, contre un taux de participation de 53,78% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,03% au premier tour et seulement 43,74% au second tour. Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 925 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 75,24% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 75,89% au premier tour, c'est-à-dire 702 personnes.