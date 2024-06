En direct

19:50 - Que vont choisir les supporters de Glucksmann à Craon ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien récupérera le Front populaire ? La barre est haute : lors du premier tour des législatives en 2022, à Craon, le binôme Nupes avait en effet accumulé 16,73% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,53% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,59% pour Yannick Jadot, 1,4% pour Fabien Roussel et 1,37% pour Anne Hidalgo). La liste de Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 11,15% à Craon le 9 juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total de 19% sur place.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 12 points à Craon Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse dépasser les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du Rassemblement national dans la moyenne à Craon aux européennes Un autre scrutin bien plus proche est venu chambouler l'équilibre trouvé il y a deux ans. Même si toutes les zones ne sont pas touchées de la même façon. Avec un résultat de 27,73% en effet, Bardella a été surpassé à l'occasion des européennes de juin à Craon par la liste emmenée par Valérie Hayer avec 31,99% des votes.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Craon au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 20,63% contre 42,47% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 13,53% et 5,62% des suffrages. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 30,47% contre 69,53%.

12:32 - Quel résultat à Craon pour le bloc présidentiel aux législatives ? Avec 15,2% à Craon, le Rassemblement national était devancé par les 29,06% du binôme LREM au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti laissant également le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

11:02 - Comprendre l'électorat de Craon : un regard sur la démographie locale Les données démographiques et socio-économiques de Craon révèlent des tendances nettes susceptibles d'influencer le résultat des législatives. Avec une densité de population de 183 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,78%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2029,85 € par mois montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 768 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,64%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (15,65%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Craon mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,08% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Craon : étude du pourcentage d'abstention aux législatives Le niveau d'abstention sera indéniablement un facteur fort de ces législatives 2024 à Craon. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,59% au premier tour et seulement 54,64% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Craon ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 648 personnes en âge de voter dans la commune, 25,86% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 27,33% au premier tour.