Résultat des législatives à Craponne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire, à la hauteur de la Nupes à gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La Nupes, qui est déjà morte, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Craponne, le binôme Nupes avait en effet enregistré 22,23% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,15% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,08% pour Yannick Jadot, 1,87% pour Fabien Roussel et 1,44% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 14,97% à Craponne. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 25% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Craponne Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 8% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la petite démonstration du RN à Craponne Le résultat qui a été établi à l'issue des élections il y a quelques semaines est incontournable. Revenir sur le séisme du 9 juin semble donc plus que jamais logique au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 1238 électeurs de Craponne ont en effet choisi la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, emmenée par Jordan Bardella, enregistrait ainsi 25,99% des votes devant Valérie Hayer à 20,87% et Raphaël Glucksmann à 14,97%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Craponne lors de la dernière présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la principale clé pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 18,3% contre 37,49% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,15% et 8,14% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 32,54% contre 67,46%.

12:32 - Quel verdict à Craponne pour la majorité ce dimanche soir ? Analyser le scrutin législatif le plus récent livre des indicateurs clés au moment de l'élection du jour. Même si cette rétrospective ne peut anticiper le résultat… Le RN n'avait pas présenté de candidat aux législatives à Craponne il y a deux ans, où c'est Thomas Gassilloud (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui s'imposait au premier tour, avec 39,49%, la commune votant pour la 10ème circonscription du Rhône. Thomas Gassilloud terminait en tête encore au second tour dans la localité, avec 66,10%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Craponne et leurs implications électorales Comment la population de Craponne peut-elle impacter les résultats des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,1%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (60,6%) met en relief le poids des questions liées au logement et à l'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2926,78 €/mois souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 4 442 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,60%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,15%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Craponne mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,38% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Abstention à Craponne : quelles perspectives pour les élections législatives ? Le taux de participation constituera immanquablement un facteur déterminant du scrutin législatif 2024 à Craponne (69290). Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,5% au premier tour. Au deuxième tour, 48,8% des citoyens ont exercé leur droit de vote. En comparaison, au niveau du pays, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, moins qu'en 2017. Au premier tour de la dernière présidentielle, 79,96% des personnes en âge de voter dans l'agglomération s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 76,49% au second tour, c'est-à-dire 6 571 personnes.