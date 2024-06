Résultat des législatives à Cressensac-Sarrazac : l'élection 2024 en direct

Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un enseignement précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Cressensac-Sarrazac, récoltant 15,57% des suffrages sur place, contre 26,19% pour Huguette Tiegna (La République en Marche). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette La République en Marche avec 35,34% contre 37,28% pour les vainqueurs. Huguette Tiegna conservait donc son avance sur place.

11:02 - Cressensac-Sarrazac : démographie et socio-économie impactent les législatives

La composition démographique et socio-économique de Cressensac-Sarrazac détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans le bourg, avec près de 27% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,6%. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (37,36%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 560 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,44%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (7,69%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 25,79%, comme à Cressensac-Sarrazac, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.