19:51 - Quel score pour le Nouveau Front populaire au terme de ces élections législatives 2024 ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant déjà morte, que feront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien se tourneront vers le Front populaire ? La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Crosne, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 33,6% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment glané 15,47% à Crosne pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 13,96% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,58% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,06% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total de 36% cette fois.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 15 points à Crosne Difficile de trouver une logique politique dans tous ces scores. Mais des pistes se distinguent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 15 points à Crosne entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 8% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 29,04% dans la moyenne nationale pour Bardella à Crosne il y a trois semaines Une autre expérience électorale, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il convient d'observer avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Crosne. Le bulletin séduisait 29,04% des votes, soit 884 voix dans la ville, face à Raphaël Glucksmann à 15,47% et Manon Aubry à 13,96%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Crosne au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Avec 18,38%, c'est un trop faible score qu'avait fait Marine Le Pen à Crosne au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe du RN était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 26,97% et 25,67% des suffrages. Le deuxième tour de scrutin restera synonyme de défaite pour la candidate du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 63,93% contre 36,07% pour Le Pen.

12:32 - À Crosne, les résultats des dernières législatives toujours aussi révélateurs aujourd'hui ? Le RN était absent aux législatives à Crosne il y a deux ans, où c'est Emilie Chazette-Guillet (Nupes) qui s'imposait au premier tour, avec 33,60%, la commune votant pour la 8ème circonscription de l'Essonne. Nicolas Dupont-Aignan l'emportait enfin en revanche avec l'étiquette Droite souverainiste au second tour dans la localité, avec 53,63%.

11:02 - Crosne : élections législatives et dynamiques démographiques Comment la population de Crosne peut-elle impacter les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 3660 hab par km² et 50,54% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de chômeurs à 8,89% peut agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (20,31%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 2 947 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 15,51% et d'une population étrangère de 12,10% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Crosne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,45% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Crosne Au fil des dernières années, les 9 583 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Lors des européennes du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention représentait 45,8% des votants de Crosne. L'abstention était de 48,69% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,92% au premier tour et seulement 49,63% au deuxième tour. En proportion, au niveau de la France, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, presque un record pour des législatives.