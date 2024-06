En direct

19:47 - À Cusy, que vont décider les électeurs de l'ancienne Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque encore d'un chef, devrait en attirer une portion. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Cusy, le binôme Nupes avait en effet accumulé 25,25% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 16,67% à Cusy. Mais ce sont 31% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (5,9%), de l'écologiste Marie Toussaint (10,07%) ou encore de Léon Deffontaine (0,58%).

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 12 points à Cusy Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette avalanche de chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont affiché plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà engrangé 12 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Cusy dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives fera sans doute écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 244 habitants de Cusy passés par les isoloirs ont en effet choisi la liste du RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a glané ainsi 28,24% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 16,67% et Valérie Hayer à 14,93%.

14:32 - Cusy avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle L'élection du chef de l'Etat est incontestablement la meilleure loupe pour juger une tendance politique locale. Cusy avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,42%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 29,54% des voix. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 19,33% et 8,7% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 40,13% contre 59,87%.

12:32 - Quel verdict lors des législatives il y a deux ans à Cusy ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national lors de ces législatives2024 sera très observé. Lors des élections législatives 2022, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Cusy, récoltant 17,04% des voix sur place, contre 25,25% pour Loris Fontana (LFI-PS-PC-EELV). Cusy optera en revanche pour Antoine Armand (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au second tour, finalement à la première place localement avec 53,06%.

11:02 - Cusy : démographie, élections et stratégies politiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Cusy, les citoyens se rassemblent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 835 logements pour 1 849 habitants, la densité de la commune est de 105 hab/km². Ses 159 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (84,07%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 33,63% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 53,71% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1056,58 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Cusy, les préoccupations locales, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, se joignent aux objectifs français.

09:32 - L'abstention aux législatives à Cusy (74540) L'un des facteurs déterminants des élections législatives 2024 sera incontestablement le taux d'abstention à Cusy. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des familles serait par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des habitants de Cusy. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 499 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 76,0% étaient allés voter. Le taux de participation était de 80,99% au premier tour, ce qui représentait 1 214 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,53% au premier tour. Au second tour, 49,18% des citoyens se sont déplacés. Quel député succédera à Antoine Armand dans la 2ème circonscription de la Haute-Savoie ?